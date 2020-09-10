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CHP ve İYİ Parti heyeti, Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumunu sordu

ANTALYA HABERLERİ  | 10.09.2020 18:23 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun: - "Başkan Böcek'in doktorlarıyla yaptığımız görüşmede aldığımız bilgiler son derece sevindirici"

CHP ve İYİ Parti genel başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu heyet, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneye gelerek, sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, CHP ve İYİ Parti il başkanları, Antalya milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları, Böcek'in doktorlarıyla görüştü.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ergun, yalnızca Antalya'da değil ülke genelinde Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili kulaktan kulağa haberlerin dolaştığını belirtti.

Böcek'in sağlık durumunu ilk ağızdan öğrenmek için Antalya'ya geldiklerini ifade eden Ergun, "Başkan Böcek'in doktorlarıyla yaptığımız görüşmede aldığımız bilgiler son derece sevindirici. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşarak, Antalya'mıza hizmet etmeye devam edecek." dedi.

Ergun, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haberlere ve açıklamalara itibar edilmemesini istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Böcek'in tedavisinin başarılı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Böcek'in sağlık durumuna ilişkin asılsız ve yalan haberlere itibar edilmemesini isteyen Torun, "Tüm Türkiye ve Antalya'nın sadece Antalya Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına itibar etmesini rica ediyoruz. Aksi haberler hem hastanede tedaviyi sürdüren doktorları hem aileyi hem de bizleri etkiliyor. Onun için bu konuda çok daha özenli olunmasını bir kez daha rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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