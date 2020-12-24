CHP yayınları uluslararası alanda erişime açıldı

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'nin 19 bin 630 materyal ile kullanıcılarına hizmet veren parti kütüphanesinde bulunan çok sayıdaki "CHP yayını", e-kaynak dağıtıcısı "EBSCOhost" platformu üzerinden başta uluslararası üniversiteler olmak üzere dünya genelinde kullanıma açıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en köklü birkaç partisinden biri olan CHP'nin, bünyesindeki kütüphanesiyle de önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Parti kütüphanesinde çok sayıda siyasi olaya kaynaklık edecek güçlü bir arşiv bulunduğuna dikkati çeken İlgezdi, bildirgeler, raporlar, afiş çalışmaları, tarihe kaynaklık eden eserlerle, birçok yazına sahip kütüphanedeki materyalin daha önce elektronik ortama aktarıldığını hatırlattı.

Kısa bir süre önce kaynaklarını üniversite öğrencileri başta olmak üzere hem ulusal, hem de uluslararası düzeydeki araştırmacılarla paylaşmak için yeni bir çalışma başlattıklarını anlatan İlgezdi, bu kapsamda yıl içinde Türkçe veri tabanı firması ile anlaşma yaptıklarını bildirdi.