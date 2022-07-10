CHP'de partililerle bayramlaşma programı düzenlendi

CHP'de Kurban Bayramı dolayısıyla örgütle bayramlaşma programı düzenlendi.

Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necla Kaçan ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Elitoğ'dan oluşan heyet, siyasi partilerle bayramlaşma programına öğle saatlerinde verilen arada, genel merkezin zemin katında toplanan partililerle bayramlaştı.

Programa, bazı milletvekillerinin yanı sıra Parti Meclisi üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları MYK üyeleri de katıldı.



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