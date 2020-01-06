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  4. CHP’de Ünsal Acar güven tazeledi

CHP’de Ünsal Acar güven tazeledi

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

Gönen CHP 13.

Gönen CHP 13. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Kongreye 237 delegeden 212’si katılırken Ünsal Acar,117 oy ile Gönen CHP İlçe Başkanı seçildi. Servet Güzel ise, 95 oy aldı.
Gönen CHP İlçe teşkilatı, 13 Olağan Genel Kurulunu Ömer Seyfettin Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Verilen önerge ile divan başkanlığına Halit Özdemir, Dilaver Tuzcu,Ülkü Dönmez’in seçildiği kongre de ilçe başkanlığı için Ünsal Acar ve Servet Güzel başkanlık için yarıştı. Gönen CHP eski ilçe başkanı Bülent Birgül, ilçede yerel iktidarı ilmik ilmik örerek kazandıklarını ve partinin belediye başkan adayını belirlerler hiçbir parti içi sorun yaşamadığına dikkat çekerek,”Bu başarı uzun yılların ürünüdür.Gönen’in bu başarısı üniversitelerde bir tez konusu olmalı” dedi.
Gerçekleşen seçimler sonucunda mevcut ilçe başkanı Ünsal Acar, toplam 237 delegeden seçime katılan 212 delegeden 117’sinin oyunu alarak yeniden ilçe başkanlığına seçilirken yönetimi şu isimlerden oluştu: Yönetim Kurulu Asil: Bağcı Ersen,Birgül Olgucan, Çınar Aytek, Ece Sami, Fışkın Mehmet Zihni, Gürbakar Bilgen, Kale Özlem, Karahan Mehmet, Köroğlu Gülgün, Mandacıoğlu Serkan, Ocak Özkan, Şenoğlu Taner, Türegün Gökçe, Uyar Yüksel seçildi.

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