YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'den "Ekrem İmamoğlu" açıklaması:

CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'den "Ekrem İmamoğlu" açıklaması:

AA AA
29.01.2024 11:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partisinin MYK ve PM'sinin henüz toplanmadan Ataşehir'de belediye başkan adayı olarak kendisiyle yol yürümeyeceği kararını şahsına ilettiğini belirterek, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, şahsımla ilgili hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor?" ifadelerini kullandı.

İlgezdi, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahipleri ve kamuoyunun dikkatine" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, 41 yıldır CHP ilçe başkanlığı, il yöneticiliği, il sekreterliği ve son olarak 3 dönem Ataşehir Belediye Başkanı olarak partisinin bayrağını dalgalandırmaktan her zaman gurur duyduğunu dile getirdi.

Gerek partisi gerekse şahsının yaptırdığı anketlerde açık ara önde olmasına rağmen son yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için aday gösterilmediğini savunan İlgezdi, aday gösterilmediği için değil partisinin kurumsal kimlik ve hiyerarşisini korumak adına istifa ettiğini kaydetti.

İlgezdi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"26 Ocak Cuma günü sabah saat 09.00'da İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu şahsımı makamına davet ederek benimle bir görüşme gerçekleştirdi. Mevkidaşım Sayın Ekrem İmamoğlu, Ataşehir'de belediye başkan adayı olarak benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti. Bu kararı bana ilettiğinde partimizin en üst kurulları olan ve aday belirlemede tek yetkili merci olan MYK ve PM henüz toplanmamıştı. Yani Ataşehir ile ilgili bir karar alınmamıştı. Yüz yıllık ulu çınar olan partimizin hukuki işleyişi ve parti kültüründe üst kurullarında karar alınmadan böylesi bir kararı tarafıma tebliğ etmeye mevkidaşım olan bir belediye başkanının görev ve yetkisi yoktur. Bu kararı alacak kurul, MYK ve PM'dir. Buradan soruyorum herkese, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, şahsımla ilgili hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor?"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özelde çalışan sağlık çalışanlarının sorunu daha çabuk çözüme kavuşacakÖzelde çalışan sağlık çalışanlarının sorunu daha çabuk çözüme kavuşacak
Van’da değişik suçlardan 8 kişi tutuklandıVan’da değişik suçlardan 8 kişi tutuklandı
Erzincan’da toplam 25 yıl hapis cezası olan 6 zanlı yakalandıErzincan’da toplam 25 yıl hapis cezası olan 6 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
CHP istifa ataşehir belediye başkanı

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Ocak Pazartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:11
Öğle
13:22
İkindi
15:59
Akşam
18:23
Yatsı
19:45

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Pazartesi

Manolya eczanesi
Sisli
Çinar eczanesi
Kartal
Taksim talimhane eczanesi
Beyoglu
Gülşen eczanesi
Gaziosmanpasa
Sanat eczanesi
Besiktas
Elif eczanesi
Uskudar
Bahar eczanesi
Zeytinburnu
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.