CHP'li Ağbaba, Malatya'da basın toplantısı düzenledi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Örgütümüzün, partimizin, milletvekillerimizin, MYK'mızın 'adayımız Kılıçdaroğlu' demesinden daha doğal bir şey yoktur. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımızdır." dedi.

Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Ağbaba, rakamların, hayatın ve sokağın gerçekleriyle ilgisinin olmadığını dile getirdi.

Bir basın mensubunun "Cumhurbaşkanı adayı"na ilişkin sorusu üzerine Ağbaba, şunları söyledi:

"Örgütümüzün, partimizin, milletvekillerimizin, MYK'mızın 'adayımız Kılıçdaroğlu' demesinden daha doğal bir şey yoktur. Bir partinin doğal adayıdır genel başkanı. Bizim adayımız, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bugün Türkiye'de bir ittifak kurulmuşsa, eğer farklı siyasi görüşlerden, farklı inançlardan, farklı kimliklerden insanlar bir araya gelmişse, hiç kimse kusura bakmasın burada en büyük emek Kemal Kılıçdaroğlu'nundur. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımızdır."

Veli Ağbaba, "Altılı masa sağlam ayaklar üzerine oturmuştur. Altılı masanın söylemiş olduğu sözler önemlidir, kıymetlidir bizim için. Yolumuza devam ediyoruz. Masayı büyütmek ve ittifakı güçlendirmek için uğraş veriyoruz." ifadesini kullandı.

