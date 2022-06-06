YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. CHP'li Ağbaba, Malatya'da basın toplantısı düzenledi:

CHP'li Ağbaba, Malatya'da basın toplantısı düzenledi:

06.06.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Örgütümüzün, partimizin, milletvekillerimizin, MYK'mızın 'adayımız Kılıçdaroğlu' demesinden daha doğal bir şey yoktur. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımızdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Örgütümüzün, partimizin, milletvekillerimizin, MYK'mızın 'adayımız Kılıçdaroğlu' demesinden daha doğal bir şey yoktur. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımızdır." dedi.

Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Ağbaba, rakamların, hayatın ve sokağın gerçekleriyle ilgisinin olmadığını dile getirdi.

Bir basın mensubunun "Cumhurbaşkanı adayı"na ilişkin sorusu üzerine Ağbaba, şunları söyledi:

"Örgütümüzün, partimizin, milletvekillerimizin, MYK'mızın 'adayımız Kılıçdaroğlu' demesinden daha doğal bir şey yoktur. Bir partinin doğal adayıdır genel başkanı. Bizim adayımız, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bugün Türkiye'de bir ittifak kurulmuşsa, eğer farklı siyasi görüşlerden, farklı inançlardan, farklı kimliklerden insanlar bir araya gelmişse, hiç kimse kusura bakmasın burada en büyük emek Kemal Kılıçdaroğlu'nundur. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımızdır."

Veli Ağbaba, "Altılı masa sağlam ayaklar üzerine oturmuştur. Altılı masanın söylemiş olduğu sözler önemlidir, kıymetlidir bizim için. Yolumuza devam ediyoruz. Masayı büyütmek ve ittifakı güçlendirmek için uğraş veriyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Malatyaspor pes etmek istemiyorYeni Malatyaspor pes etmek istemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını açıkladı:Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını açıkladı:
Seda Sayan ve Işın Karaca "2022 Uluslararası Isparta Gül Festivali"nde sahneye çıktıSeda Sayan ve Işın Karaca "2022 Uluslararası Isparta Gül Festivali"nde sahneye çıktı
Anahtar Kelimeler:
Malatya Kemal Kılıçdaroğlu CHP

Malatya Namaz Vakitleri 7 Haziran Salı

İmsak
03:08
Sabah
04:56
Öğle
12:31
İkindi
16:24
Akşam
19:55
Yatsı
21:35
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Libidoyu uçuruyor

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Libidoyu uçuruyor

Gaz çıkardığınızda kokusu dayanılmaz olduysa...

Gaz çıkardığınızda kokusu dayanılmaz olduysa...

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Kilo vermek için kendinizi paralamayın! İşte yapmanız gereken

Kilo vermek için kendinizi paralamayın! İşte yapmanız gereken

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.