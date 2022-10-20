CHP'li Ağbaba, Türkşeker önünde düzenlenen basın açıklamasında konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu şekilde devam ederse ve müdahale edilmezse şeker fiyatları çok daha fazla yükselecek. Bugün 26 liraya aldığımız şekeri, yarın 50 liraya alamayacağız." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamada, Ağbaba'nın beraberindeki bazı milletvekilleri ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) önünde basın toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Her gün yeni bir zam haberiyle güne başladıklarını dile getiren Ağbaba, "Şekere bu yıl içerisinde mart ayında yüzde 31, haziran ayında yüzde 36 ila yüzde 66 oranlarında zam yapıldı. Son bir yılda şekerin kilosu 5,9 liradan 26 liraya yükseldi. Türkşeker'de çuvalı 200 liradan 810 liraya, özel sektörde de 1200 liraya kadar çıktı." bilgisini paylaştı.

Şeker fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için Türkiye'nin 24 yıl sonra A kotasından ilk kez şeker ithal etmeye başladığını vurgulayan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Biz CHP olarak uyarıyoruz. Bu tarım politikasıyla çiftçiyi doğduğuna pişman eden AKP, böyle giderse ülkeyi yakında şekere de muhtaç hale getirecek. Bu şekilde devam ederse ve müdahale edilmezse şeker fiyatları çok daha fazla yükselecek. Bugün 26 liraya aldığımız şekeri, yarın 50 liraya alamayacağız. Şekerin fiyatının yükselmesi çok sayıda gıda ürününün de zamlanmasına sebep olacak, hatta binlerce ton pancar üretilen ülkede şeker karaborsaya düşecek. Varlık içinde yokluk yaşayacağız. 2018'den bu yana uyarılarımızda hep haklı çıktık. Şeker fabrikalarını satan vatana ihanet etmiştir. Bu fabrikalar tekrar milletin malı olacak. Keyfe göre şeker satan, şeker stoklayan cezalandırılacak. Biz iktidarımızda, satılan fabrikaları da kamulaştıracağız. Bundan sonra da şekere ilişkin yanlış politikaları, rantçılığı ifşa etmeye devam edeceğiz."

