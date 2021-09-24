CHP'li Ağbaba'dan zincir marketlere düzenleme getirilmesi önerisi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, zincir marketlere yönelik düzenleme getirilmesi gerektiğini belirterek 10 bin nüfusun altında olan yerlerde zincir marketlerin açılmaması gerektiğini savundu.

Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, piyasadaki bazı ürünlerin pahalılığını eleştirdi. Zincir marketlere düzenleme getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Ağbaba, şöyle konuştu:

"Zincir marketlere nüfusa göre yoğunluk kuralı getirilmeli, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin onayına bağlı olmak üzere 10 bin nüfus ve üzerinde açılmalıdır. 10 bin nüfusun altında olan yerlerde zincir market açılmamalıdır. Zincir marketlerin ürün satışına yönelik mutlaka il veya ilçe esnaf odalarının görüşü alınmalıdır. Bu şart zorunluluk haline getirilmelidir. Bu marketlerin mesken binalarında açılması yasaklanmalıdır. Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri düzenlenmeli, haftada en az bir gün kapalı kalmalı, bayramda kapatılmalıdır. Zincir marketlerde 15 bine yakın ürün satılıyor. Bunlar sınırlandırılmalıdır."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunu"na ilişkin sözlerini değerlendiren Ağbaba, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız bir şey söyledi, onun üzerine bir tartışma başlatıldı. Genel başkanımız ne dedi? 'Kürt sorunu HDP ile Meclis'te çözülür, TBMM'de çözülür' dedi. Bu iş Meclis'te çözülür. 'Muhatap meşru olmalı, muhatap Meclis olmalıdır.' diyoruz. 'Muhatap Abdullah Öcalan olmamalı, Kandil olmamalı, PKK olmamalıdır.' diyoruz."

