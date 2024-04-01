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CHP’li başkan güne şükür namazı ile başladı

İHA İHA
01.04.2024 07:54
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31 Mart Yerel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 50 civarında oy alarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Akın, Balıkesir’in tarihi Zağnos Paşa Cami’nde esnaflarla beraber sabah namazını kılarak şükür duasında bulundu.

CHP’li başkan güne şükür namazı ile başladı

Balıkesir’de seçim yarışından zaferle ayrılan Ahmet Akın, sabah namazını Atatürk’ün hutbe okuduğu cami olarak da bilinen tarihi Zağnos Paşa Cami’nde kıldı. Namaz sonrası cami cemaati ile sohbet eden Akın, Zağnos Paşa türbesine giderek dua okudu. İHA mikrofonlarına özel açıklama yapan Ahmet Akın, ilk icraatını açıkladı. Akın, "Memleketimize hayırlı olsun. Balıkesir aileme teşekkür ediyorum. İlk olarak çalışan kardeşlerime, belediyede çalışan arkadaşlarıma huzur içinde işlerine devam edeceklerini kendilerine anlatmak istiyorum. Sıkıntı korku olmasın. Onları rahatlatalım. Bir yola çıktık, yolumuza devam edelim. Hayır duamızı yaptık. Memleketimize mahcup olmayacağız" dedi.

Kendisini cami bahçesinde gören vatandaşlar ise Ahmet Akın ile selamlaştı. Yaşlı bir teyze ise yanına yaklaşarak "Sen seçime giderken, ben sana 3 tane Ayetel Kürsi okudum. Allah yolunu açık etsin evladım" dedi. Akın, daha sonra sabah temizliği yapan belediye personelleri ile konuştu.

Yerel Seçim 2024


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