CHP'li belediye başkanları yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde buluştu

Artvin, Burdur, Bolu, Bilecik, Edirne, Kırşehir, Eskişehir Tepebaşı, İstanbul Şişli ile Adalar Belediye başkanları yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızağa bindi, Eskimo usulü balık avcılığını izledi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in daveti üzerine kente gelen 9 belediye başkanı ve eşleri, kent merkezini gezdi.

Misafirler ardından Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü olan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde bir araya geldi.

Burada, yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen 30 santimetre kalınlığında buz tutan Çıldır Gölü'nün yüzeyine çıkan misafirler, atlı kızak ile gezinti yapmanın ve Eskimo usulü balık avcılığını izlemenin keyfini yaşadı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'nü tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.

Çıldır Gölü'nün son günlerde doğal bir buz pistine dönüştüğünü anlatan Demir, "Bugün çok sayıda değerli dostumuzla Ardahan ve Çıldır Gölü'nün güzelliklerini yaşamak için buradayız. Edirne'den Ardahan'a belediye başkanlarımız burada. Bu şekilde bölgemizin güzelliklerini ve değerlerini tanıtmayı sürdüreceğiz." dedi.

