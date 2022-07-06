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CHP'li Gökçen, partisinin Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret etti

06.07.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Gökçen, partisinin Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret etti

CHP'li Gökçen, partisinin Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret etti

OSMANİYE (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin Osmaniye İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Gökçen, CHP Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Gökçen, Türkiye'nin her yönden zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Bu süreçte ülkenin CHP'ye her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu dile getiren Gökçen, "CHP olarak her zamankinden daha fazla çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı tek bir elden gözden geçirebilmek, sandık güvenliğini tam olarak sağladığımızdan emin olmak, seçim yarın olursa bugünden 'hazırız' diyebilmek için ilçe, ilçe, mahalle, mahalle her şeyi gözden geçiriyoruz." diye konuştu.

İktidara geldiklerinde ülkedeki sıkıntıları çözeceklerini aktaran Gökçen, şöyle devam etti:

"CHP olarak dostlarımızla iktidara geldiğimizde, 'Aile Destekleri Sigortası'nı getireceğiz. Hiçbir aile asgari ücretin altında gelire sahip olmayacak. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Gençlerin yarınını Türkiye'de düşünebildiği bir ülke inşa edeceğiz. Halkın ürettiği zenginliğin halka dağıtıldığı, halktan alınanların da halka iade edildiği bir Türkiye inşa edeceğiz."

Gökçen, CHP iktidarında işçinin, emeklinin, çiftçinin daha çok kazanacağını kaydetti.

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Osmaniye ziyaret

Osmaniye Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:30
Sabah
05:14
Öğle
12:45
İkindi
16:36
Akşam
20:05
Yatsı
21:42
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

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