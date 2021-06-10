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CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

10.06.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çalıştıkları kurumlarda görevlerinden ihraç edilenlerle İzmir'de toplantı yaptı.

Gülizar Biçer Karaca, Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki toplantıda, mağdurlarla bir araya gelmek ve sorunlarını dinlemek üzere düzenledikleri etkinliklerin ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi. KHK ile ihraç edilenlerin birçoğunun neyle suçlandığını dahi bilmediğini, haklarında yasal sürecin başlatılmadığını öne süren Karaca, yalnızca mağdurların değil ailelerinin de büyük bir travma ile karşı karşıya bırakıldığını savundu. KHK ile ihraç edilenlerin mücadelesini desteklediklerini aktaran Karaca, katılımcılara şöyle seslendi:

"İnsanların lekelenmeme hakkı vardır. Yurttaşların adil yargılanma hakkı vardır. Çıkan yasalar, geçmişe dönük uygulanmaz. Siz şu anda her bireyin özgürce yaşayabileceği, düşüncelerini özgürce ifade edebileceği bir demokratik Türkiye mücadelesi veriyorsunuz. Bu nedenle bu mücadelenizde Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk günden itibaren yanınızda olmaya gayret gösterdik. Adalet mücadelesini, demokrasi mücadelesini sizlerle birlikte güçlendirerek sürdüreceğiz."

Karaca, Cumhuriyet Halk Partisi olarak OHAL Komisyonunun lağvedilmesini istediklerini sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın da kendisinin de KHK ile mağdur edildiğini söyledi. KHK ihraçlarının ülkenin en önemli sorunlarından biri olduğunu ileri süren Taşkın, "Çok ciddi bir toplumsal sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu görmezden gelerek bu sorun çözülmüyor." dedi.

Taşkın, OHAL Komisyonunun anayasal bir dayanağı olmadığını da savundu.

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