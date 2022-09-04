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  4. CHP'li Nazlıaka İzmir'de darbedilen kadın otobüs şoförü Akça'yı ziyaret etti

CHP'li Nazlıaka İzmir'de darbedilen kadın otobüs şoförü Akça'yı ziyaret etti

04.09.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Nazlıaka İzmir'de darbedilen kadın otobüs şoförü Akça'yı ziyaret etti

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İzmir'de temmuz ayında bir yolcu tarafından darbedilen otobüs şoförü Burçin Akça'yı ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Nazlıaka, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüs işletmesi ESHOT'ta çalışırken bir erkek yolcu tarafından darbedilen Akça ile bir araya gelerek, kadın şoföre geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akça'nın yaşadıklarını dinleyen Nazlıaka, CHP Kadın Kolları olarak herkesin güven içinde yaşayacağı bir Türkiye için çalıştıklarını söyledi.

Eşitlik mücadelesinde kadın şoförlerin çok önemli bir görev üstlendiğini, mesleklere dair cinsiyetçi kodların kırılmasını sağladığını ve kadınların her alanda çalışabileceğini kanıtladığını belirten Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Kadın şoförlerin sayısının artmasını arzu ediyoruz. Kız kardeşimizin görevini yaparken erkek şiddetine maruz kalması kabul edilemez. Bu durum otobüs şoförü olmak isteyen diğer kadınların da cesaretini kıracaktır. Adaletin sağlanması ve saldırganın hak ettiği cezayı alması için hukuk mücadelenizde sizi asla yalnız bırakmayacağız. Duruşmalarda yanınızda olacağız. Umuyorum ki adaletin tecelli etmesini sağlayacağız. Yalnız değilsiniz, biz varız."

Ziyaret kapsamında diğer kadın şoförlerle de görüşen Nazlıaka, daha sonra İzmirlilerle seçime ilişkin sohbet etti.

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