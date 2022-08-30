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CHP'li Salıcı, partisinin Zonguldak'taki üye katılım töreninde konuştu:

30.08.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hakça bir düzen kuracağız ve bu düzeni de bütün yurttaşlarımıza kucak açarak, kimseyi ayırmadan kuracağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Hakça bir düzen kuracağız ve bu düzeni de bütün yurttaşlarımıza kucak açarak, kimseyi ayırmadan kuracağız." dedi.

Salıcı, Zonguldak'ta bir restoranda düzenlenen, partisinin üye katılım töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşların milli bayramlara coşkuyla sahip çıkıyor olmasının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün attığı temellerin ne kadar güçlü olduğunu ve hala yaşadığını herkese gösterdiğini söyledi.

Ülkenin kurucu değerleriyle tekrar barıştığı, bu değerlerin yeniden egemen olduğu, kurucularının her ortamda onore edildiği bir dönemin tekrar yaşanacağını belirten Salıcı, "Biz bu düzeni değiştireceğiz. Hakça bir düzen kuracağız ve bu düzeni de bütün yurttaşlarımıza kucak açarak, kimseyi ayırmadan kuracağız. Ülkenin geleceğini sahiplenen, bu mücadeleyi vermek isteyen, bu yolda alın teri akıtmak isteyen tüm kardeşlerimizi kucaklayarak vereceğiz." diye konuştu.

Salıcı, TÜRK-İŞ'in dün açlık sınırıyla ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "Çarşıya pazara gitmenin ateş pahası olduğunu görüyorsunuz. Pazara pazar dağıldıktan sonra gidip pazarda kalanları toplamak için birbiriyle yarışan maalesef yurttaşlarımızın olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'yi böyle bir hale getirdiler." ifadesini kullandı.

Hükümetin dış politikasını da eleştiren Salıcı, sözlerini partiye katılan yeni üyelere teşekkür ederek tamamladı.

Konuşmanın ardından Salıcı ve beraberindekiler, yeni üyelere rozet takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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