CHP'li Sarıbal'dan patates ve soğan üreticilerinin desteklenmesi çağrısı:

ÇORUM (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Patates ve soğanı hala kriz bekliyor ve devam ediyor. Bu bir krizdir ve bu krizden çıkabilmenin yolu, iktidarın derhal Tarım Kredi Kooperatiflerini, TMO'yu ve diğer kurumları devreye sokup patatesi ve soğanı 1 liraya gelecek şekilde almasıdır." dedi.

Sarıbal, partisinin Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, haşhaş, patates ve soğan üreticilerinin sorunlarını dinlemek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, çiftçilerin sorunlarının çözümü konusunda çalışma yapacaklarını söyledi.

Ülke genelindeki patates ve soğan üreticilerinin büyük sorunla karşı karşıya olduğunu iddia eden Sarıbal, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki bugün tarlada 1 liraya mal olmuş soğan, şu anda 40 kuruş ile 60 kuruş arasında satılmakta. Yine tarlada aşağı yukarı maliyeti 1 lira olan patates, kamyona teslim 80 kuruşa satılmakta. Günlerdir, aylardır bunu söylüyoruz. Bunun adı net, Bakan seyretmeye devam ediyor. Bakan Türkiye'deki üretim modelini anlayamamış durumda. Bakan, Türkiye'deki 83 milyon insan, 5 milyon sığınmacı ve turistin ne kadar soğan tüketeceğini görememiş durumda. Tamamen yaşadığımız sorun, bir gerçeği yönetemeyen iktidar sorunudur."