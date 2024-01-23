CHP'nin Etimesgut belediye başkan adayı Beşikçioğlu, ABB Başkanı Yavaș'ı ziyaret etti:

Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaș'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşikçioğlu, "Yavaş'ın adaylığına muhalif olduğu" yönündeki iddianın sorulması üzerine, Yavaş ile aralarında hiçbir olumsuzluk bulunmadığını, bundan sonra da olmayacağını söyledi.

Beşikçioğlu, "Arkadaşlar, Mansur Başkan'la aramda hiçbir sıkıntı olmadı, olmayacaktır da. Bu çok net. O bizim ağabeyimiz. Ağabeyin tecrübelerine bizim her daim ihtiyacımız var. Mevzu bu." diye konuştu.

Yavaş ile belediyecilik üzerine sohbet ettiklerini dile getiren Beşikçioğlu, şunları kaydetti:

"Bizim hiçbir olumsuz duygumuz Mansur Başkan'la olmadı, olmamıştı, sanırım da olmayacak. Belediyecilikle ilgili tecrübeleri engin. Keza Fethi Başkanımızın da öyle. Bize, tecrübelerinden yola çıkarak küçük detaylar verdi. Ben, bir hafta 10 gündür Etimesgut'un mahallelerindeyim. Oradaki birtakım eksikleri başkanımıza iletmek arzusundaydım. Gereken yapıldı diyeyim.

Yani çok basit bir örnek vereyim, Fevziye köyümüzün kanalizasyon sistemi yok. Cep telefonları çekmiyor. Bu benim çok ağırıma gitti dediğim zaman, aynı duyguda, aynı duygudaşlıkta bunu karşılayan bir başkanın olması, bir ağabeyin olması bizi son derece mutlu eden bir durum. Yani ben siyaseti bilmiyorum ama sanırım o başlangıçta siyasetin tatlı cilveleriydi. Beni de o konuda böyle bir tanıştırmış oldu siyasetle."

"SİYASETE GİRMEDİM, HİZMETE GİRDİM DİYE BAKIYORUM"

Beşikçioğlu, ilk defa siyasete girdiği belirtilerek, nasıl bir kampanya yürüteceğinin sorulması üzerine, "Ben siyasete girmedim. Öyle bakıyorum. Hizmete girdim diye bakıyorum. Bu zamana kadar beni buraya getiren izleyicilerime benim kendi içerisinde bir minnetim aslında bu." ifadesini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olmasıyla ilgili değerlendirme yapıp yapmadıkları sorulan Beşikçioğlu, adaylığın hayırlı olmasını diledi, bu konuyu konuşmadıklarını aktardı.

Beşikçioğlu, "Mansur Başkanımızın ayakları yere o kadar sağlam basıyor ki yani o yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer. O yüzden başka bir adayın olması kendi içinde demokrasinin gereğidir. Sonuç bellidir yani." şeklinde konuştu.

Bir başka ilçe yerine adaylık için neden Etimesgut'u tercih ettiğinin sorulduğu Beşikçioğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mustafa Kemal'imizin kurduğu ilçe olması, bizim yapacağımız sosyal etkinliklerin oradaki genç kitleyle beraber çok daha verimli olacağının düşünülmesi. Etimesgut, bizim yapacağımız işler için çok daha uygun. Orası kültür ilçesi olacak. Çünkü çok genç bir kitle, çekirdek aile yapısı, emeklilerimizin ve askerlerimizin çok olduğu bir yer. Bu bağlamda da beni takdir etmişler. Tasarrufları bu yönde."

Beşikçioğlu, bir anket yaptırıp yaptırmadığı yönündeki soruya karşılık, bir oyuncu olduğunu ve oyunlardan sonra seyirciyle bir araya geldiğini belirterek, "Aslında bu benim duygusal anketimi oluşturan bir yapı. Çok olumlu. Biz siyasette, hizmette başka bir söylenceyle geleceğiz. Belediyeciliği sosyal bir hizmet olarak vurgulamaya çalışacağız. Ben rant bilmem. İyi ki de bilmem. Ama hizmeti sanırım bilirim." diye konuştu.

