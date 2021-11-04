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CHP'nin "İktidar İçin Eğitim Toplantıları"nın ilki İzmir'de yapıldı

04.11.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin "İktidar İçin Eğitim Toplantıları"nın ilki İzmir'de yapıldı

İZMİR (AA) - CHP'nin "İktidar İçin Eğitim Toplantıları"nın ilki, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın katılımıyla İzmir'de gerçekleştirildi.

Yıldırım Kaya, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ülkede "demokrasi devrimine" ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Cumhuriyeti yaşatacaklarını ifade eden Kaya, "Cumhuriyeti kuranlara sözümüz var. Cumhuriyet, ikinci yüzyılda da üçüncü yüzyılda da ve nice yüzyıllarda devrimlerine devrim katarak yaşayacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 1-3 Aralık'ta toplanacak 20. Milli Eğitim Şurası'nın başlığının "Eğitimde fırsat eşitliği" olduğuna dikkati çeken Kaya, "Eğitimde fırsat eşitsizliğini yaratan 20 yıllık sizin zulüm iktidarınız değil mi? Eğitimdeki yoksul çocukları eğitimden uzaklaştıran siz değil misiniz? Eğitimde fırsat eşitsizliği var. Bu doğru ama bunu yaratan Adalet ve Kalkınma Partisinin ta kendisidir. Bu eşitsizliği ortadan kaldıracak olan da halkın iktidarıdır." şeklinde konuştu.

İzmir'de başlayan "İktidar İçin Eğitim Toplantıları"nın sonuncusunun ise 21 Kasım'da Ankara'da yapılacağını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Biz bu toplantıları eğitim şurasına alternatif olarak düşünmedik. Bu toplantılarımızın kendisi, iktidara gelmekte olan partimizin, Mili Eğitim Bakanlığına oturacak bakanımızın ve onun kadrosunun önüne, somut hangi görevleri nasıl yapacak, hangi araçlarla yapacak, nelere hedefliyoruz gibi konuları sunacağız. Koltuğu oturduğu an 'Ben nereye geldim, hangi tabloyla karşı karşıyayım' diye düşünmeyecek."

Toplantıların sonuçlarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da aktaracaklarını bildiren Kaya, Kılıçdaroğlu'nun da çıktıları kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Toplantıya, İzmir'in yanı sıra çevre illerden parti yöneticileri, bazı eğitim sendikaları ve eğitim derneklerinin temsilcileri katıldı.

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