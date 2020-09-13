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Chris Evans yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 14:11 | Son Güncelleme

Marvel evreninde Kaptan Amerika'yı canlandıran ünlü aktör Chris Evans yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı. Kendini ifşa eden Chris Evans sosyal medyanın gündeminde...

Chris Evans yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı!

Avengers serisinin ünlü aktörü Chris Evans, Instagram'daki hikaye bölümünde yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaşınca sosyal medyada gündem haline geldi. Oyuncu, paylaşımını hemen kaldırsa da fotoğraf internette yayıldı.

Marvel Sinematik Evreni'nin Kaptan Amerika'sı, takipçileriyle Heads Up oyununu oynuyordu. Yaklaşık 6 milyon takipçisi olan aktör, hikayesine yüklediği videonun son kısmını kesmeyi atlayınca cinsel organının fotoğrafı ifşa oldu.

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Aktörün yüzü, ayrıca üzerinde "Bu kadınlık organını koru" yazan başka bir fotoğrafın yanındaydı.

Oyuncu, hatasını fark edip hemen hikayesini silse de iş işten geçmişti. Hikayeyi sosyal medya kullanıcıları, bu anın görüntüsünü kaydetmişti bile. O görüntü hızla yayıldı. Bir kısımsa Evans'ın mahremiyetine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili henüz Chris Evans'tan bir açıklama gelmedi.

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