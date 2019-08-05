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Chris Pine, JFK suikastını işleyecek Newsflash’te boy gösterecek

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SİNEMA TV  | 05.08.2019 16:32 | Son Güncelleme

Yakışıklı aktör Chris Pine, JFK suikastını işleyecek Newsflash filminde gazeteci Walter Cronkite’e hayat verecek.

John F. Kennedy suikastını konu edecek Newsflash filminin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Kadroya katılan son oyuncu Chris Pine oldu. Pine, Newsflash’te CBS kanalının ünlü haber spikeri Walter Cronkite olarak karşımıza çıkacak. Cronkite 22 Kasım 1963’te ABD Başkanı John F. Kennedy’nin öldürüldüğünü yayında duyuyarak tarihe geçmişti.

Deadline’da yer alan habere göre Mark Ruffalo da filmde CBS yapımcısı Don Hewitt’i canlandıracak. Yayın sırasında Cronkite’le birlikte çalışan Hewitt 60 Minutes (60 Dakika) adlı programın yaratıcısı olarak da biliniyor.

Cronkite rolü için Seth Rogen’ın da adı geçiyordu ancak öyle görünüyor ki yapımcılar bu karardan vazgeçti.

Cronkite ve Hewitt’e ek olarak filmin gazeteci Dan Rather’a da odaklanması bekleniyor. O dönem 30’larının başında olan Rather, Teksas eyaletinin Dallas şehrinde yaşanan suikast sırasında olay yerine yakın bir yerde duruyordu.

Pine son olarak 2017’de vizyona giren Wonder Woman ve 2018’de sinemalarda yer alan Zamanda Kıvrılma’da (A Wrinkle in Time) yer aldı.

Oyuncu 2018’de vizyona giren animasyon türündeki Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (Spider-Man: Into the Spider-Verse) adlı yapımda seslendirme de yaptı.

Pine, 2020’de vizyona girecek Wonder Woman 1984’te Steve Trevor karakterine yeniden hayat verecek.

Chris Pine, JFK suikastını işleyecek Newsflash’te boy gösterecek

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Anahtar Kelimeler:
Newsflash Chris Pine Walter Cronkite

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