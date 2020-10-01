Chrissy Teigen üçüncü bebeğini kaybetti! Hastane fotoğraflarını paylaştı

Top model Chrissy Teigen ve müzisyen John Legend, üçüncü bebeklerini kaybetti. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göre Chrissy Teigen, günler süren yoğun bir kanamanın ardından düşük yaptı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN HAMİLELİK SONLANDI

Geçen ay üçüncü çocuklarını beklediklerini sosyal medya hesabından duyuran Chrissy Teigen, geçtiğimiz pazar günü yoğun kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Modele kan verildi ama yapılan bütün müdahalelere rağmen bebeğini kaybetti.

34 yaşındaki model, o anları, neler hissettiğini ve neler düşündüğünü de Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.Chrissy Teigen, hastanede çekilen fotoğraflarıyla birlikte uzun bir mesajı Instagram sayfasından paylaşarak yaşadıklarını anlattı. Teigen, şok olduklarını ve daha önce hiç bilmedikleri derin bir acı içinde olduklarını yazdı. Kendisine verilen kana rağmen, kanamanın bir türlü durmadığını belirtti.

'AİLEMİZE KATILMAK İÇİN ÇOK ÇABA HARCADI'

Teigen "Daha önce bebeklerimizin isimleri konusunda onlar doğduktan sonra karar vermiştik, sadece hastaneden ayrılmadan birkaç dakika önce. Ama bir sebepten karnımdaki bu küçük adama Jack adını verdik. O bizim için her zaman Jack olacak. Jack, küçük ailemizin bir parçası olmak için çok çaba harcadı ve sonsuza kadar da öyle olacak" diye yazdı.

Sonra da kaybettiği bebeğine hitaben "Hayatta kalabilmen için ihtiyacın olan evi sana veremediğimiz için çok üzgünüm. Seni her zaman çok seveceğiz" satırlarını yazdı.

Chrissy Teigen hastane çıkışı paylaştığı Twitter mesajında da "Hastaneden eve bebeksiz olarak gidiyoruz. Bu nasıl gerçek olabilir" diye yazdı.

