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Chrissy Teigen yine gündem oldu! 'Çekimler sırasında...'

17.12.2020 14:19 | Son Güncelleme:
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Chrissy Teigen yine gündem oldu! 'Çekimler sırasında...'

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanırken bebeğini kaybeden model Chrissy Teigen zor günlerin ardından sosyal medyaya geri döndü. Teigen yine yaptığı bir paylaşımla olay oldu.

ABD’li model Chrissy Teigen, John Legend’le olan evliliğinde üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyordu. Ancak yoğun kanaması olan Teigen hastaneye kaldırıldı ve 1 Ekim’de düşük yaparak bebeğini kaybetti.

O günden sonra zor zamanlar geçiren ve bir ara sosyal medyaya da ara veren ünlü isim sosyal medyaya döndü.

Ölü doğan bebeğiyle fotoğraflarını paylaşan Chrissy Teigen: Hatırlamak istedim!Ölü doğan bebeğiyle fotoğraflarını paylaşan Chrissy Teigen: Hatırlamak istedim!

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü model yine şaşırtmadı.

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Bacaklarına tamamen açıp aynanın karşısına geçen Teigen o onlarının fotoğrafını paylaştı. Ünlü model paylaşımına "Bu ateşli bir kız çocuğu, çekimler sırasında sabırla orada otururken" notunu düştü.

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Chrissy Teigen'in pozuna ise "Ne gerek vardı" ve benzeri yorumlar yağdı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
serbes bırakaydın yaw neye sarıpsarmaladin

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