Chrissy Teigen yine gündem oldu! 'Çekimler sırasında...'

ABD’li model Chrissy Teigen, John Legend’le olan evliliğinde üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyordu. Ancak yoğun kanaması olan Teigen hastaneye kaldırıldı ve 1 Ekim’de düşük yaparak bebeğini kaybetti.

O günden sonra zor zamanlar geçiren ve bir ara sosyal medyaya da ara veren ünlü isim sosyal medyaya döndü.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü model yine şaşırtmadı.

Bacaklarına tamamen açıp aynanın karşısına geçen Teigen o onlarının fotoğrafını paylaştı. Ünlü model paylaşımına "Bu ateşli bir kız çocuğu, çekimler sırasında sabırla orada otururken" notunu düştü.

Chrissy Teigen'in pozuna ise "Ne gerek vardı" ve benzeri yorumlar yağdı.



