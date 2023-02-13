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Christian Atsu'nun eşi canlı yayında konuştu! ''En son çocuklarımla telefonda görüştü, hala haber alamıyoruz''

13.02.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor'un yıldızı Atsu'nun da enkaz altında kaldığı Rönesans Rezidans A1 Blokta günlerdir canlı ya da cansız kimse çıkarılamıyor. Ekipler, çalışmasına rağmen hâlâ bir sonuç elde edemedi. A1 blok enkazında Hatayspor’dan Christian Atsu ve Taner Savut ile beraber pek çok depremzede bulunuyor. Christian Atsu'nun eşi bağlandığı yayında Atsu'ya dair son bilgileri paylaştı.

Christian Atsu'nun eşi canlı yayında konuştu! ''En son çocuklarımla telefonda görüştü, hala haber alamıyoruz''
Christian Atsu

Christian Atsu

GNA Gana
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Hatay’da depremde yerle bir olan 250 daireli Rönesans Rezidans’ın enkazında kalan Hataysporlu Christian Atsu’dan hala haber alınamazken, futbolcunun kardeşinin endişeli bekleyişi sürdürüyor.

MENAJERİ VE ARKADAŞLARI ENKAZ BAŞINDA BEKLİYOR

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam ve oyuncunun menajeri Nana Sechre de binanın enkazı önünde bekleyişini sürdürüyor. 31 yaşındaki futbolcunun yakınları enkazdaki arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ederken, Atsu'dan gelecek umutlu haberi bekliyor. Ganalı oyuncunun kardeşi ve menajerinin oldukça üzgün oldukları gözlendi.

EŞİ TELEFONLA BAĞLANDI: EN SON ÇOCUKLARIMLA KONUŞTU

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Atsu'nun eşi, "Takım arkadaşlarıyla birlikte yaşıyordu. En son çocuklarımla konuşmuştu. Cumartesi sabahıydı. Atsu'dan en son o gün haber aldım." dedi.

"RAPORLAR ŞOKE EDİCİ"

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Sözlerine devam eden Atsu'nun eşi, "Kulüp, onun bulunduğunu ve hayatta olduğunu söylemişti. 11 saat sonra bu olay yalanlandı. Kulüpten gelen bu raporlar şoke edici. Çocuklarımız onun hala enkaz altında olduğunu televizyondan öğrenmek zorunda kaldı. Her şey oldukça kafa karıştırıcı" ifadelerini kullandı.

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