Christian Atsu'nun eşi canlı yayında konuştu! ''En son çocuklarımla telefonda görüştü, hala haber alamıyoruz''

Hatay’da depremde yerle bir olan 250 daireli Rönesans Rezidans’ın enkazında kalan Hataysporlu Christian Atsu’dan hala haber alınamazken, futbolcunun kardeşinin endişeli bekleyişi sürdürüyor.

MENAJERİ VE ARKADAŞLARI ENKAZ BAŞINDA BEKLİYOR

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam ve oyuncunun menajeri Nana Sechre de binanın enkazı önünde bekleyişini sürdürüyor. 31 yaşındaki futbolcunun yakınları enkazdaki arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ederken, Atsu'dan gelecek umutlu haberi bekliyor. Ganalı oyuncunun kardeşi ve menajerinin oldukça üzgün oldukları gözlendi.

EŞİ TELEFONLA BAĞLANDI: EN SON ÇOCUKLARIMLA KONUŞTU

Atsu'nun eşi, "Takım arkadaşlarıyla birlikte yaşıyordu. En son çocuklarımla konuşmuştu. Cumartesi sabahıydı. Atsu'dan en son o gün haber aldım." dedi.

"RAPORLAR ŞOKE EDİCİ"

Sözlerine devam eden Atsu'nun eşi, "Kulüp, onun bulunduğunu ve hayatta olduğunu söylemişti. 11 saat sonra bu olay yalanlandı. Kulüpten gelen bu raporlar şoke edici. Çocuklarımız onun hala enkaz altında olduğunu televizyondan öğrenmek zorunda kaldı. Her şey oldukça kafa karıştırıcı" ifadelerini kullandı.

