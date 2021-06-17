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  4. Christian Eriksen'in kalbine ritim düzenleyici takılacak

Christian Eriksen'in kalbine ritim düzenleyici takılacak

17.06.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya maçında geçirdiği rahatsızlıkla ölümden dönen Christian Eriksen'in kalbine ritim düzenleyici takılacak.

Christian Eriksen'in kalbine ritim düzenleyici takılacak

EURO 2020 B Grubu ilk maçında Danimarka, Finlandiya ile karşılaşmış ve maçta Christian Eriksen ölümden dönmüştü.

Aniden yere yığılan ve yoğun müdahaleler sonucu hayata döndürülen Christian Eriksen için Danimarka Futbol Federasyonu'ndan yeni bir açıklama geldi. Açıklamaya göre kalp krizi geçiren Christian Eriksen'e ICD adı verilen bir çeşit kalp ritim düzenleyici takılacak.

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ICD NEDİR?

"ICD" Implantable (vücuda yerleştirilebilen) Cardioverter Defibrillator (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör) için kullanılan bir kısaltmadır. ICD, VT ve VF gibi kalp ritmi bozukluklarını tedavi etmek için özel tedaviler uygular. ICD vücudun içine implante edilir (yerleştirilir) ve otomatik olarak çalışır. ICD, risk altındaki bireyleri potansiyel ölümcül ventriküler aritmilerden kaynaklanan ani kardiyak ölüm (AKÖ)’den korumak için tasarlanmış bir cihazdır.

(NTV SPOR)

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka Finlandiya
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