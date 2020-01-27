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Christian Eriksen, Inter’de

İTALYA HABERLERİ  | 27.01.2020 14:10 | Son Güncelleme

Tottenham’ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen, Inter’e transferi için İtalya’ya geldi. Eriksen’i çok sayıda Interli taraftar karşıladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’da forma giyen Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, Inter’e transferi için İtalya’ya geldi.

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte’nin uzun süredir istediği Eriksen, geçtiğimiz hafta adının Inter ile anılması yönündeki haberlere olumlu tepki vermişti. Bugün gerçekleşen gelişmede Christian Eriksen transferi için İtalya’ya gelirken kendisini çok sayıda Inter taraftarı havalimanında karşıladı.

27 yaşındaki futbolcu daha sonra özel bir araçla sağlık kontrolleri için Milano’da bir hastaneye götürüldü. Christian Eriksen bu sezon Tottenham formasıyla 20 maçta 2 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

(İHA)

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