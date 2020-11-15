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Christoph Daum'dan Beşiktaş itirafı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.11.2020 10:52 | Son Güncelleme

Türkiye'de uzun süreler görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, kariyeri ve son dönemde yaşadığı zorluklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'taki ayrılık süreci hakkında konuşan Daum, siyah beyazlı takım tarafından tekrar göreve çağrıldığı fakat bunu bazı şartlardan dolayı kabul etmediğini dile getirdi.

Christoph Daum'dan Beşiktaş itirafı

67 yaşındaki Christoph Daum, 2017 yılından beri görev almıyor. Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran deneyimli hoca, son dönemde yaşadığı zorluklardan bahsetti.

Alman teknik adam, hayatının son döneminde yaşadıklarıyla ilgili Alman t-online'a röportaj verdi.

"YAKIN ARKADAŞLARIMI KAYBEDİYORUM"

Daum, son günlerdeki hisleri ile ilgili, "Son dönemde yaşımı hatırlatan birkaç biyolojik işaret dışında kendimi çok iyi hissediyorum. Ailemle beraberim ve mutluyum. Bazen yakın arkadaşlarımın beklenmedik şekilde ölüm haberini almak beni düşündürüyor. Günün sonunda bununla yaşamaya alışmalıyım" dedi.

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"YARALAR İYİLEŞTİ AMA İZİ KALDI"

2000 yılında yaşanan kokain krizi üzerine sorulan sorula hakkında konuşan Alman teknik adam; "Birçok gazeteci hayatımın o dönemine odaklanıyor. Kariyerimin diğer kısımlarının tamamen görmezden gelinmesine şaşırıyorum. Hayatım kurşun kalemle yazılmadı, bana uymayan şeyleri istesem de silemem. Kendi kendime oluşturduğum yaralar iyileşti ama izleri kaldı" dedi.

"BEŞİKTAŞ TEKRAR İSTEDİ BEN REDDETTİM"

Beşiktaş'taki ayrılık süreci üzerine konuşan Daum; "2000'den sonra tekrar başarılı günlere dönmek istedim ama yapamadım. Bir araya ihtiyacım vardı. O dönem yargılandığım Koblenz ile çalıştığım İstanbul arasında gidip gelmek kolay olmadı. Beşiktaş durumumu tam olarak anladı ve 2 aylık ara vermemi istedi. Beni 2 ay sonra tekrar göreve beklediklerini söylediler, ben bunu reddettim. Hazır değildim" dedi.

Christoph Daum, Türkiye'de Fenerbahçe'yle 2 kez Beşiktaş'la 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Deneyimli teknik adam, son olarak 2017 yılında Romanya Milli Takımı'nı çalıştırdı.

(SPORX)


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