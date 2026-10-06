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Nihat Kahveci'den İtalya mağlubiyeti sonrası sert sözler: "Biz kimi yeneceğiz ya?"

A Milli Takım'ın deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından spor yorumcuları çok sert eleştirilerde bulundu. Tarihin en kötü İtalya jenerasyonuna karşı bile galibiyet alamadıklarını belirten isimler, milli takımın tablosuna isyan etti.

Nihat Kahveci'den İtalya mağlubiyeti sonrası sert sözler: "Biz kimi yeneceğiz ya?"
Emre Şen

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup olarak puansız serisini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren spor kamuoyu, oynanan futbola ve alınan sonuçlara tepki gösterdi.

"RAKİP İYİ YENİLİYORUZ, RAKİP KÖTÜ YENİLİYORUZ"

Nihat Kahveci den İtalya mağlubiyeti sonrası sert sözler: "Biz kimi yeneceğiz ya?" 1

Yenilen ilk golün şaka gibi olduğunu ifade eden Kahveci, pozisyon vermemelerine rağmen şanssızlıklar ve bireysel hatalarla kalelerinde gol gördüklerini belirtti. Fransa maçındaki tedirginlikleri hatırlatan Nihat Kahveci, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Mancini biz kazanalım diye bir 11 çıkarmış gibi. Allah'ını seversen ilk yarı İtalya ne oynadı ya? Bu kadar kötü bir takım olamaz ama biz ne oynadık, ne ürettik? Ne diyeyim bilmiyorum! Rakip iyi, yeniliyoruz. Rakip kötü, yeniliyoruz. Biz kimi yeneceğiz ya? 7 maç, 6 mağlubiyet oldu ya! Yemin ederim ruhum daraldı."

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ İTALYA"

Nihat Kahveci den İtalya mağlubiyeti sonrası sert sözler: "Biz kimi yeneceğiz ya?" 2

Maç önünde hiçbir umutlarının olmadığını ve sahadaki İtalya'yı hayretle izlediğini dile getiren ünlü yorumcu, rakibin üç pas dahi yapamadığını vurguladı. Hayatı boyunca izlediği en kötü İtalya jenerasyonuna karşı bile sahada varlık gösteremediklerini söyleyen Kahveci, "Arda gol attı ama bana göre maçın en kötülerinden biriydi. Üç dakika serbest vuruştan nasıl gol yeriz ya? 10 dakika beraberliğin keyfini yaşamayalım mı? Hayatımda gördüğüm en kötü İtalya jenerasyonu, 3 yedik! Yemin ediyorum yoruldum ya!" diyerek duruma tepki gösterdi.

"AĞIR YALANCI, PALAVRACI!"

Nihat Kahveci den İtalya mağlubiyeti sonrası sert sözler: "Biz kimi yeneceğiz ya?" 3

Montella'nın oyun anlayışını eleştiren Ahmet Çakar:

“Vincenzo Montella ağır yalancı bir şahıs! Özür dilerim, palavracı diyeyim! Yanlış algı oluşturan bir adam! ‘Biz A Ligi değiliz.’ diyor, tamam... Avustralya ve Paraguay Avrupa takımı olsaydı Macaristan'dan, Çekya'dan, Polonya'dan, Ukrayna'dan daha iyi takımlar mı olurdu? Bu takımlar Avrupa'da olsa C Ligi'nde olurlardı. Sen Haiti ile birlikte Dünya Kupası'ndan elendin. İyi oynasak 3 yiyoruz, kötü oynasak 4 yiyoruz. Montella'nın palavrası, ‘Sizi 26 sene sonra Dünya Kupası'na götürdüm.’ demek. Hokkabazlığı bırak! Dünya Kupası'na katılan takım sayısı arttı, ondan gittik. Bir şey yapmadın yani! A Ligi'ne çıkardın, ne oldu?

"MONTELLA DİYOR Kİ..."

Nihat Kahveci den İtalya mağlubiyeti sonrası sert sözler: "Biz kimi yeneceğiz ya?" 4

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella üzerinden de değerlendirme yapan Sinan Engin, "Vincenzo Montella 'Burası sizin yeriniz değil' diyor. 'A Ligi'nde oynadığınız için bana dua edin' diyor ama arada da yenmek lazım ya... Fransa'yı hiç yenmedik mi? Belçika'yı hiç yenmedik mi? İtalya'yı yenmedik ama bu İtalya'ya inanamıyorum. Ben bu işi anlamıyorum abi, çözemiyorum. Kötü oynamıyoruz ama hep 3 yiyoruz, 4 yiyoruz ve yeniliyoruz. Bu işin içinden çıkamıyorum!" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Nihat Kahveci milli takım
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