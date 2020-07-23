SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Christophe Galtier: Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz

Christophe Galtier: Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz

FRANSA HABERLERİ  | 23.07.2020 14:50 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier bugün düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş'ın 35 yaşındaki golcüsü Burak Yılmaz'ı istediklerini resmen açıkladı. Galtier, ''Burak yaşına rağmen düzenli oynamaya ve goller atmaya devam ediyor. Çok önemli bir kişilik. Çok profesyonel ve Jose Fonte gibi bir profili var. Transfer gerçekleşecek mi göreceğiz'' ifadelerini kullandı.

Christophe Galtier: Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini açıkladı.

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ile Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna katmak üzere. Fransız temsilcisi, Beşiktaş'ın ve milli takımın golcü futbolcusu Burak Yılmaz ile ilgileniyor.

754

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier de bu ilgiyi doğruladı. Düzenlediği basın toplantısında Burak ile ilgili soruya Galtier, "Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz. Transfer gerçekleşecek mi göreceğiz" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile bu sezon 26 resmi maçta görev aldı ve 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

KAYNAK: İHA / DHA
FOTOĞRAF: İHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
Saint Etienne, genç yıldızı kaptı!Saint Etienne, genç yıldızı kaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Tanınamıyor... Görenler dönüp bir kez daha baktı!

Tanınamıyor... Görenler dönüp bir kez daha baktı!

İngiliz basını duyurdu

İngiliz basını duyurdu

'Erol Bulut F.Bahçe'de gibi anlaşılıyor'

'Erol Bulut F.Bahçe'de gibi anlaşılıyor'

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev takas teklifi

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev takas teklifi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Paris'ten görülmemiş skor: 9-0

Paris'ten görülmemiş skor: 9-0

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

Izabel Goulart, Kevin Trapp'la yatak odası sırlarını anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Christophe Galtier: Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz

'Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz'

Mbappe gelecek sezon PSG'de kalacak

Mbappe PSG'de kalacak

Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu!

Comolli, o kulübün başkanı oldu!

Saint Etienne, Adil Aouchiche ile anlaştı

Saint Etienne, genç yıldızı kaptı!

PSG gol yağdırdı: 9-0

Paris'ten görülmemiş skor: 9-0

Cezayirli futbolcuya "sokakta mastürbasyon" nedeniyle hapis

Cezayirli futbolcuya "sokakta mastürbasyon" nedeniyle hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.