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Christophe Galtier: Yusuf Yazıcı'nın ilk maçı etkileyiciydi

FRANSA HABERLERİ  | 11.08.2019 19:42 | Son Güncelleme

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, 2-1 kazandıkları Nantes maçının ardından Yusuf Yazıcı'nın ilk maç performansını değerlendirdi.

Christophe Galtier: Yusuf Yazıcı'nın ilk maçı etkileyiciydi

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Nantes galibiyeti sonrası yeni transfer Yusuf Yazıcı'nın performansını değerlendirdi.

Galtier, "Timothy Weah çok efor sarf etti ancak pozisyona giremedi. Yerine Yusuf Yazıcı'yı aldım. Orta sahada daha fazla kontrol istedim ve Yusuf girdikten sonra oyunu daha iyi kurmaya başladık. İkinci golü de onun kurduğu oyunla attık." diye konuştu.

"Yusuf Yazıcı, yeni sezon hazırlıklarını eski kulübünde yaptı." diyen Fransız teknik adam, "Çok kısa süredir aramızda. Transferinin son 8 günü görüşmeler zorluydu. Fiziksel olarak takım arkadaşlarının çok gerisinde. Ancak, ilk maç performansı çok etkileyiciydi." dedi.

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Yusuf Yazıcı lille Christophe Galtier

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