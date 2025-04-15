CIA raporunda ortaya çıktı! Uzaylılarla karşılaşan Sovyet askerleri taşa dönüştürülmüş! Korkutucu iddia gündemde

Gizliliği yeni kaldırılan bir CIA raporu, Soğuk Savaş döneminde Sovyet askerlerinin uzaylı varlıklar tarafından taşa dönüştürüldüğü iddia edilen ürkütücü bir olayı ortaya çıkardı.

250 sayfalık son derece gizli KGB dosyası, Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasının ardından CIA tarafından ele geçirildi. New York Times’ın haberine göre Ukrayna'daki bir askeri eğitim tatbikatı sırasında gerçekleşen olayda Sovyet askerlerinin tepelerinde “çanak biçiminde bir uçan daire” gördüğü ve karadan havaya füze fırlatarak bu cismi düşürdüğü belirtiliyor.

KÜÇÜK YARATIKLAR ÇIKMIŞ

Rapora göre, bir Sovyet müfrezesi , daire şeklindeki alçaktan uçan bir UFO'ya yüzeyden havaya füze ateşledi . Füze, uçağa tam isabet ederek düşmesine neden oldu. Enkazdan büyük kafalı ve siyah gözlü beş küçük insansı yaratık çıktı.

Raporda yer alan görgü tanığının ifadesi şöyle: “Birkaç saniye içinde küreler çok daha büyüdü ve son derece parlak bir ışıkla parlayarak patladı. Tam o anda, olayı izleyen 23 asker... taş direklere dönüştü.”

Taş kesilmiş KGB askerlerinin kalıntıları ve UFO enkazının Moskova yakınlarındaki çok gizli bir yere taşındığı bildirildi. Sovyet bilim insanları, patlamanın askerlerin hücrelerini kireç taşı benzeri bir maddeye dönüştürdüğünü tespit etti. KGB raporunun gerçekliği henüz doğrulanmazken, sunulan detaylar endişe verici.