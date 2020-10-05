YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. ÇİBEM kapılarını açıyor

ÇİBEM kapılarını açıyor

İZMİR HABERLERİ  | 05.10.2020 16:29 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi’nde (ÇİBEM), 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ön kayıt başvuruları alınmaya başlandı.Her yıl yüzlerce öğrenciye üniversite kapılarını aralayan Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi, yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında kapılarını öğrencilere açtı.

ÇİBEM kapılarını açıyor

Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi’nde (ÇİBEM), 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ön kayıt başvuruları alınmaya başlandı.
Her yıl yüzlerce öğrenciye üniversite kapılarını aralayan Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi, yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında kapılarını öğrencilere açtı. Bu kapsamda, 8. ve 12. sınıflar ile mezun grupların ön kayıt başvurularının alınmaya başlandığı belirtildi. 8. ve 12. sınıflarda eğitim görecek öğrencilerden kayıt için öğrenci belgesi ve öğrenci ikametgah belgesi istenirken, mezun gurubu öğrencileri diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi ile kayıt yapabilecek.
Eğitime destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren ÇİBEM aracılığıyla, Çiğlili gençlerimizin eğitimlerine katkı sunmaya devam ediyoruz. Covid-19 salgınına karşı gerekli tüm tedbirleri alarak yeni eğitim-öğretim yılına başlayacağız. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da el ele vererek birçok öğrencimizin hayallerine kavuşmalarını sağlayacağız” dedi.

ÇİBEM kapılarını açıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar! Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Dürümcü Mahsun Usta: “20 yıllık birikimimiz bizi bu noktaya taşıdı”
Dürümcü Mahsun Usta: “20 yıllık birikimimiz bizi bu noktaya taşıdı”
Gaziantep(te 9 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Gaziantep(te 9 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Yukatel Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı
Yukatel Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı
AK Partili Belediye Başkanı, CHP, MHP ve İYİ partili başkanları davet edip projelerini gezdirdi
AK Partili Belediye Başkanı, CHP, MHP ve İYİ partili başkanları davet edip projelerini gezdirdi
Söke’de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın
Söke’de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın

İzmir Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:04
Öğle
13:05
İkindi
16:21
Akşam
18:56
Yatsı
20:12

İzmir Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Cansu Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Ilıca Eczanesi
Balcova
Yeni Gökşen Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
Yeni Girne Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bedia Akartürk, keçe sergisine hayran kaldı
Bedia Akartürk, keçe sergisine hayran kaldı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.