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Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yeni yıl coşkusu

01.01.2022 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yeni yıl coşkusu

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yeni yıl coşkusu yaşandı.

Sarıçam ormanları arasında kristal karı, uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Cıbıltepe'nin konukları, yeni yıla havai fişek gösterisi eşliğinde kar üstünde eğlenerek girdi.

Çeşitli yılbaşı etkinliklerinin yapıldığı kayak merkezindeki turistler, halk oyunları gösterileriyle de keyifli anlar yaşadı.

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