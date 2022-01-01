Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yeni yıl coşkusu yaşandı.

Sarıçam ormanları arasında kristal karı, uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Cıbıltepe'nin konukları, yeni yıla havai fişek gösterisi eşliğinde kar üstünde eğlenerek girdi.

Çeşitli yılbaşı etkinliklerinin yapıldığı kayak merkezindeki turistler, halk oyunları gösterileriyle de keyifli anlar yaşadı.



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