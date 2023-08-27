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  4. Çiçek Taksi'nin Niyazi'si, Davacı'nın Dursun'uydu! Necati Bilgiç son haliyle hayrete düşürdü! "Ne oldu sana usta?"

Çiçek Taksi'nin Niyazi'si, Davacı'nın Dursun'uydu! Necati Bilgiç son haliyle hayrete düşürdü! "Ne oldu sana usta?"

27.08.2023 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın sevilen ve aranılan oyuncularından Necati Bilgiç, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. Türk sinemasına imza atmış filmlerde rol almış olan oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı, son haliyle görenleri hayrete düşürdü.

Türk sinemasının önemli isimlerinden Necati Bilgiç, son görüntüsüyle sevenlerini oldukça üzdü. Yaşlandığı ve zayıfladığı görülen Bilgiç, geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirmişti.

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Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı filmlerle izleyicilerin hafızasında yer edinen ünlü oyuncu, Yeşilçam'ın aranan isimleri arasında yer alıyordu.

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Onlarca filmde oynamış ve son dönemde de televizyon dizilerinde rol almış olan Bilgiç, uzun süre sonra ortaya çıktı.

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Ünlü oyuncunun son halini gören sevenleri oldukça şaşırdı.

'YAŞLANMIŞSIN USTA'

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Kullanıcılar Bilgiç için 'Yaşlanmışsın usta', 'Niyazi sane olmuş', 'Hami ve Ocün üzgün...' yorumlarında bulundular.

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Son olarak Ata Demirer’le birlikte ‘Berlin Kaplanı’ adlı filmde oynayan usta oyuncu Necati Bilgiç’in, Uludağ Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü'nde geçirdiği operasyonla kalbe giden birkaç damarı değiştirilmişti.

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