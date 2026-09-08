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14'üncü kez ameliyat olacak! Murat Dalkılıç'ın burnunun son hali gündemde

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda 13'üncü kez burun ameliyatı geçirmiş ve operasyonun ardından görüntüsüyle hayranlarını şaşırtmıştı. Dalkılıç, mental olarak zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Ünlü isim şimdilerde 14'üncü kez ameliyat olmaya hazırlanıyor.

14'üncü kez ameliyat olacak! Murat Dalkılıç'ın burnunun son hali gündemde
Öznur Yaslı İkier

Murat Dalkılıç, 3 Mart'ta burnundan 13'üncü kez ameliyat olmuştu. Dalkılıç, "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en zor zamanları başladı" demişti.

Dalkılıç, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı yaşadığı zorlu süreç ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

14 üncü kez ameliyat olacak! Murat Dalkılıç ın burnunun son hali gündemde 1

Dalkılıç, "Hâlâ nefes alamıyorum. Ufak tefek ameliyat olacağım. Doktor aslında hiç şans vermemişti, beni karşısına alıp 'Muratcığım ne meslek yapacaksın?' diye sordu. Sonra da 'Bana bırak kendini' dedi, ameliyatlar silsilesi yapacağım sana. Kaç ameliyat, bilmiyorum. Bir insan yandan baktığında bir burnu vardır değil mi? Yok benim gitti o! 11 buçuk saatlik bir ameliyat oldum, orada kaptım o enfeksiyonu, o enfeksiyon bu hale getirdi. Sonra doktorum sabretti, ben sabrettim, bugünlere kadar geldik" dedi.

14 üncü kez ameliyat olacak! Murat Dalkılıç ın burnunun son hali gündemde 2

Murat Dalkılıç'ın son hali kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'Estetik kaygısı güzelim adamı ne hale getirmiş', 'Allah yardım etsin ya', 'Allah şifa versin' gibi yorumlar yapıldı.

14 üncü kez ameliyat olacak! Murat Dalkılıç ın burnunun son hali gündemde 3

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Anahtar Kelimeler:
Murat Dalkılıç
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