14'üncü kez ameliyat olacak! Murat Dalkılıç'ın burnunun son hali gündemde

Murat Dalkılıç, 3 Mart'ta burnundan 13'üncü kez ameliyat olmuştu. Dalkılıç, "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en zor zamanları başladı" demişti.

Dalkılıç, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı yaşadığı zorlu süreç ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Dalkılıç, "Hâlâ nefes alamıyorum. Ufak tefek ameliyat olacağım. Doktor aslında hiç şans vermemişti, beni karşısına alıp 'Muratcığım ne meslek yapacaksın?' diye sordu. Sonra da 'Bana bırak kendini' dedi, ameliyatlar silsilesi yapacağım sana. Kaç ameliyat, bilmiyorum. Bir insan yandan baktığında bir burnu vardır değil mi? Yok benim gitti o! 11 buçuk saatlik bir ameliyat oldum, orada kaptım o enfeksiyonu, o enfeksiyon bu hale getirdi. Sonra doktorum sabretti, ben sabrettim, bugünlere kadar geldik" dedi.

Murat Dalkılıç'ın son hali kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'Estetik kaygısı güzelim adamı ne hale getirmiş', 'Allah yardım etsin ya', 'Allah şifa versin' gibi yorumlar yapıldı.