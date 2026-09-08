Irina Shayk'ın kampanya pozları sosyal medyayı salladı

40 yaşındaki dünyaca ünlü süper model Irina Shayk, lüks iç giyim markası Agent Provocateur'ün Sonbahar/Kış 2026 kampanyasının yüzü oldu. Kırmızı iç çamaşırı, jartiyer ve çorap kombiniyle kamera karşısına geçen Shayk, iddialı pozlarıyla büyük ses getirdi.

Ünlü model, deri bir koltuğun üzerinde ve garajı andıran endüstriyel bir mekânda çekilen kampanyada birbirinden cesur kareler verdi. Kırmızı iç çamaşırı takımını aynı renkte çoraplarla tamamlayan Shayk, dikkat çekici tarzıyla tüm bakışları üzerine topladı.

Kampanyanın öne çıkan bir diğer görünümünde ise yıldız isim, beyaz transparan sütyen ve jartiyer kemerinden oluşan iç çamaşırı takımıyla objektif karşısına geçti. Sade makyajı ve doğal görünümüyle poz veren Shayk'ın alabaster teni, karanlık dekor ve endüstriyel atmosferle öne çıkarıldı.



Irina Shayk'ın cesur kampanya kareleri kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alarak gündem olmayı başardı.

