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  4. "Çiçeklerin arasında uyuyakalmışım" notuyla yarı çıplak halini paylaştı

"Çiçeklerin arasında uyuyakalmışım" notuyla yarı çıplak halini paylaştı

17.10.2023 07:54 | Son Güncelleme:
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Kıvrımlarıyla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Demi Rose durmuyor. Ormanda yarı çıplak halde sere serpe uzanarak pozlar veren Rose bu sefer meme uçlarına yaprak koymayı tercih etti.

Sosyal medyanın en popüler isimlerinden olan, yaptığı müstehcen paylaşımlarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Demi Rose sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Kısa süre önce Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirerek ülkemizi çok sevdiğini ifade eden Rose yuvasına döndü. Festivalden festivale koşan ünlü fenomen bu sefer ormanda yarı çıplak pozlar verdi.

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Sere serpe üstsüz şekilde uzandığı çimenlerin üzerinde poz veren Demi Rose meme uçlarına ise yaprak koydu.

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"Gündüz hayalleri. Çiçeklerin arasında uyuyakalmışım" diyen Demi Rose'un cesur pozları yine sosyal medyadaki hayranlarını mest etti.

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Demi Rose sosyal medya

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