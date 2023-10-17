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Filistin asıllı Bella Hadid'in sözleri sosyal medyayı salladı! "Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim"

17.10.2023 07:31 | Son Güncelleme:
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Filistinli-Amerikalı model Bella Hadid son dönemin aranan modelleri arasında. Podyumların en çok kazanan ve aranan modeli olan Hadid'e ait olduğu söylenen sözler sosyal medyayı salladı. Bella Hadid İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrasında "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

Filistin asıllı Bella Hadid'in sözleri sosyal medyayı salladı! "Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim"

Filistinli iş insanı Muhammed Hadid’in ABD'de doğup büyüyen kızı Bella Hadid sosyal medyanın gündeminde. Podyumların en çok adından söz ettiren modellerinden olan Bella Hadid sık sık Filistin konusunda paylaşım yapan bir isim.

İsrail-Hamas çatışmaları sürerken Bella Hadid'e ait olduğu iddia edilen açıklama sosyal medyayı salladı.

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Podyumların en çok aranan modellerinden Bella Hadid açıklamasında "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum, sesimi yükseltmeye devam edeceğim..." dedi.

Bella Hadid devamında ise "İsrail Başbakanı Netenyahu yeni Hitler! 2 buçuk milyon Filistinli halka yeni bir mezarlık yaratmak için çalışıyor. O modern zamanların Hitler'i!" yorumunda bulundu.

Hadid, daha önceki İsrail saldırılarında da sosyal medya hesabından destek açıklamasında bulunmuş ve Filistin'e destek gösterilerine katılmıştı.


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