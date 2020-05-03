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Cide Kaymakamlığı, 16 köye maske ve dezenfekten ürünlerini ulaştırdı

KASTAMONU HABERLERİ  | 03.05.2020 16:41 | Son Güncelleme

Cide Kaymakamlığı tarafından köylerde ikamet eden vatandaşların kullanabilmesi için maske ve dezenfektan ürünlerinin dağıtımına devam ediyor.

Cide Kaymakamlığı tarafından köylerde ikamet eden vatandaşların kullanabilmesi için maske ve dezenfektan ürünlerinin dağıtımına devam ediyor. Bu kapsamda şu ana kadar 16 köye maske ve dezenfektan ürününü dağıtımı yapıldı.
Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide Halk Eğitim Merkezinde vefalı kadınlar tarafından üretilen maskeleri Cide’nin 16 köyüne dağıtımını sağladı. Cide Halk Eğitim Merkezinde üretilen maskeler ile dezenfektan ürünleri, Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz’ün de katılımıyla birlikte Vefa Sosyal Destek Gurubu üyeleri tarafından şu ana kadar 16 köye ulaştırıldı. Engebeli ve dağınık bir coğrafyaya sahip olan Cide’de toplam 85 köy bulunurken, kısa sürede tüm köylere maske ve dezenfekten ürünlerinin dağıtılacağı öğrenildi.
Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Cide Halk Eğitim Merkezimizde vefalı kadınlarımız tarafından üretilen maskeleri, köylülerimize ulaştırılmak üzere muhtar ve imamlarımıza teslim etmeye devam ediyoruz. Köyde yaşayan herkes için içerisinde beş adet maske bulunan paketler ve dezenfektanları bizzat ulaştırdık” dedi.
“Tüm köylerimize gideceğiz”
Şu ana kadar 16 köye maske ve dezenfektan ürünlerini ulaştırdıklarını belirten Kaymakam Açıkgöz, “Bugüne kadar 16 köyümüzde maske dağıtımı gerçekleşti. Şenköy, Çamdibi, Hamitli, Karakadı, Gökçeler, Çukurçal, Olucak, Okçular, Yenice, Kapısuyu, Hacıahmet, Emirler, Himmetbeşe, Nanepınarı Döngelce ve Kezağzı köylerimizi ziyaret ettik ve bu köylerde yaşayan tüm vatandaşlarımızın maskeleri ve dezenfektanları teslim edildi. Tüm köylerimize maske ve dezenfektanları ulaştıracağız” diye konuştu.
Kaymakam Açıkgöz, maske üretim sürecinin de devam ettiğini ifade ederek, üretilen maskelerin hiç zaman kaybetmeden, mahalle ve köylere ulaştırılacağını kaydetti.

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