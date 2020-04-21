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Cide Üçağıl köyü yolları bakımdan geçirildi

KASTAMONU HABERLERİ  | 21.04.2020 14:21 | Son Güncelleme

Cide Üçağıl köyü yolları, Köylere Hizmet Götürme Birliğine bağlı ekipler tarafından bakımdan geçirildi.Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine bağlı ekipler, ilçeye bağlı Üçağıl köyünün Esence Mahallesi’ndeki yolların çamurdan arındırılması için çalışma yapı.

Cide Üçağıl köyü yolları, Köylere Hizmet Götürme Birliğine bağlı ekipler tarafından bakımdan geçirildi.
Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine bağlı ekipler, ilçeye bağlı Üçağıl köyünün Esence Mahallesi’ndeki yolların çamurdan arındırılması için çalışma yapı. Çalışmalar kapsamında ekipler, yollara malzeme serdi. Çalışları yakından takip eden Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Bir yandan virüsle mücadele ederken bir yandan da hayatın devam ettiğini göz ardı edemeyiz, bu sebeple yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımıza da hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Çalışmalardaki titizlikleri için KHGB Müdürümüz Kenan Öz ve tüm ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

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