YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Cide’de ‘Vefalılar Grubu’ tarafından yardım kolileri dağıtılmaya başlandı

Cide’de ‘Vefalılar Grubu’ tarafından yardım kolileri dağıtılmaya başlandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 27.03.2020 16:48 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Cide ilçe Kaymakamlığı tarafından, ‘Korona Virüs’ önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 ve üstü ile yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yardım kolileri dağıtılmaya başlandı.Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılan 65 yaş ve üstü vatandaşların sıkıntı çekmemesi için Cide Kaymakamlığı tarafından muhtaç kişilere öncelik verilmek üzere yardım kolileri hazırlatılmıştı.

Kastamonu’nun Cide ilçe Kaymakamlığı tarafından, ‘Korona Virüs’ önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 ve üstü ile yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yardım kolileri dağıtılmaya başlandı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılan 65 yaş ve üstü vatandaşların sıkıntı çekmemesi için Cide Kaymakamlığı tarafından muhtaç kişilere öncelik verilmek üzere yardım kolileri hazırlatılmıştı. İlk etapta tek başına yaşayan ve kimsesi olmayan vatandaşlara verilecek olan koliler, bugün itibariyle dağıtılmaya başlandı.
Cide’de gönüllü görev alan ‘Vefalılar Grubu’ tarafından yapılan dağıtımda, 10 farklı araç ve ekiple ile belirlenen köy ve mahallelere bugün itibariyle toplam 444 haneye ulaşılarak koliler teslim edildi.

“Toplam 2000 yardım kolisi dağıtılacak”

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, vatandaşların yanında olduklarını belirterek, “Devletimiz, bu süreçte tüm gücüyle vatandaşımızın yanındadır. Cide büyük bir ilçe, sadece köylerimizin yol ağı, 511 km. Bu yüzden her yere yetişmek adına sahada 700 kişiden oluşan “Vefalılar” adını verdiğimiz bir ekiple çalışıyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi milletimizle, devletimizle bu zor günleri hep birlikte el ele aşacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu süreçte evde kalmalarıdır. Biz onlar için sahada ne yapmak gerekirse, yapmaya hazırız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Kuşadası Belediyesi’nde ‘Evde Çalış’ dönemi

Kuşadası Belediyesi’nde ‘Evde Çalış’ dönemi

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Kastamonu Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:02
Sabah
06:29
Öğle
12:55
İkindi
16:25
Akşam
19:11
Yatsı
20:33

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Kürkçüoğlu Eczanesi
Merkez
Reyhan Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Park halindeki araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü

Park halindeki araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü

Tosya’da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Tosya’da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig

Püren Balı, Birçok Derde Deva

Püren Balı, Birçok Derde Deva

Savcı Alkılınç Tayin Oldu

Savcı Alkılınç Tayin Oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.