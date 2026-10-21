Çift ekranı var: Lava Aura Curve tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Kısa süre önce Virat Curve modelini duyuran Lava, şimdi de aynı tasarım ve teknik özelliklere sahip Aura Curve modelini tanıttı. Yeni akıllı telefon, çevrim dışı pazarı hedefliyor ve Hindistan genelindeki fiziksel mağazalarda satışa sunulacak.

LAVA AURA CURVE ÖZELLİKLERİ NELER?

Lava Aura Curve, 6,67 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip kavisli AMOLED ekranla geliyor. Cihazın arka tarafında ise ikinci bir AMOLED ekran bulunuyor.

Telefon, gücünü MediaTek Dimensity 7100 yongasından alıyor. Batarya tarafında ise 6.000 mAh kapasite ve 45 W hızlı şarj desteği sunuluyor.

Kamera özelliklerine bakıldığında, cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX752 sensör yer alıyor. Ön tarafta ise 13 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor.

Lava Aura Curve'ün diğer özellikleri arasında ekran içi parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler ve IP64 koruma sınıfı yer alıyor. Telefon ayrıca 5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 ve GPS desteği sunuyor.

Lava Aura Curve, ön yüklü gereksiz uygulama içermeyen sade Android 16 ile çalışıyor. Cihaz, iki farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

LAVA AURA CURVE FİYATI NE KADAR?

Lava Aura Curve'ün 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 23.999 Hindistan rupisi fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Kaynak: GSMArena