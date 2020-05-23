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Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu 30 Haziran’da son

MALATYA HABERLERİ  | 23.05.2020 10:51 | Son Güncelleme

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusunun 30 Haziran’da sona ereceği bildirdi.Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “2020 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ÇKS Yönetmeliği ve Genelgesinde belirtildiği üzere 01 Eylül 2019 tarihinde başlamış ve 30 Haziran 2020 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu 30 Haziran’da son

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusunun 30 Haziran’da sona ereceği bildirdi.
Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “2020 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ÇKS Yönetmeliği ve Genelgesinde belirtildiği üzere 01 Eylül 2019 tarihinde başlamış ve 30 Haziran 2020 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Üreticilerimizin Bakanlığımızca uygulamada olan Mazot ve Gübre Desteği, Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteği, Sertifikalı Tohum Üretimi Desteği, Sertifikalı Fidan/Fide Kullanımı Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği, Organik Tarım Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Hububat- Baklagil Fark Ödemesi Desteği, Küçük Aile İşletmesi desteği, Yem Bitkileri Desteği, Katı Organik -Organomineral Gübre Desteği, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteğinden faydalanabilmeleri için ÇKS’ye kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.
2020 yılı ÇKS kayıt ve güncellemesi için başvuruda bulunmayan üreticilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve desteklemelere müracaat edebilmeleri için 30 Haziran 2020 tarihi mesai bitimine kadar bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine kayıtlara esas evraklar ile müracaatta bulunmaları gerektiği bildirilip, 30 Haziran 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmayan üreticilerin bakanlıkça uygulamada olan ve ÇKS üzerinden yürütülen desteklemelerden faydalanamayacakları kaydedildi.

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