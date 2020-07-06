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Çiftçilerden Tahmazoğlu’na teşekkür

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.07.2020 16:29 | Son Güncelleme

Şahinbey İlçesinde bulunan çiftçiler Şahinbey Belediyesi’nin kendilerine vermiş olduğu destekten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler.Verdiği desteklerden dolayı çiftçinin yüzünü güldüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na çiftçilerden teşekkür ve destek geldi.“Çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz”Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak, çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak üretime büyük önem veriyoruz.

Çiftçilerden Tahmazoğlu’na teşekkür

Şahinbey İlçesinde bulunan çiftçiler Şahinbey Belediyesi’nin kendilerine vermiş olduğu destekten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler.
Verdiği desteklerden dolayı çiftçinin yüzünü güldüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na çiftçilerden teşekkür ve destek geldi.
“Çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak, çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak üretime büyük önem veriyoruz. Çiftçilerimize bugüne kadar 6 bin 200 ton buğday arpa tohumu, 6 bin ton gübre, 14 bin ton hayvan yemi, 900 bin adet zeytin ve fıstık fidanı, 2 bin 567 adet küçük ve büyükbaş canlı hayvan desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizin üretimi arttırması için yeni projeler hazırlamaya devam ediyoruz. Çiftçilerimize vermiş olduğumuz destekler onların üretime ve ülke ekonomisine vermiş olduğu katkı çok önemlidir. Bu anlamda çiftçilerimizi önemsiyoruz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
“Emeği geçenlerden Allah razı olsun”
Yeşilpınar Mahalle Muhtarı Doğan Sümer, yolların yapılmasıyla çiftçilerin tarlalarına rahat bir şekilde gidip geldiğini belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çiftçilere vermiş olduğu buğday-arpa tohumu, gübre, zeytin-fıstık fidanı desteğinden dolayı çok teşekkür ederiz. Kendisinin sayesinde zor durumda olan tarlalarını ekemeyen çiftçilerimiz, topraklarını yeniden ekebiliyorlar. Başkanımızın sayesinde üretim artarken, çiftçimizin de yüzü güldü. Köylümüz ve çiftçilerimiz adına kendisine bir kez daha teşekkür ederim” diye konuştu.

Çiftçilerden Tahmazoğlu’na teşekkür

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