Tarım ve Orman Bakanlığı’nca "Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıldı. Tohumluk maliyetinin yüzde 70’i proje bütçesinden, yüzde 30’u da çiftçiler tarafından karşılanacak.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere toplamda 5 bin kilogram yem bezelyesi tohumu, bin kilogram yonca tohumu, bin kilogram korunga tohumu ve bin kilogram İtalyan çimi (ryegrass) tohumu dağıtıldı. Hibeli tohumluk dağıtımında çiftçilerin 2021 sezonu ÇKS kaydı yaptırmaları, ekecekleri ürünü arazilerinde beyan etmeleri ve belirli bir miktarda büyükbaş ya da küçükbaş hayvan sayısına sahip olmaları göz önünde bulundurdu. İlçe genelinde yaklaşık 150 çiftçi bu imkândan faydalandı. Kaba yem ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem arz eden proje kapsamında toplam bin 400 dekar alanda yem bitkileri ekimin gerçekleşmesi planlanıyor.

