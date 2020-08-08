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Çiftçiye uyarı, anız yakmak torağın verimini düşürüyor

SİVAS HABERLERİ  | 08.08.2020 14:39 | Son Güncelleme

Ziraat Odası Başkanı çiftçilere yönelik yaptığı açıklamada anız yakmanın torağın verimini düşürdüğünü söyleyerek, anıza doğru ekim yöntemin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ettiSivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, anız yakılması konusunda çiftçilere uyarıda bulundu.

Çiftçiye uyarı, anız yakmak torağın verimini düşürüyor

Ziraat Odası Başkanı çiftçilere yönelik yaptığı açıklamada anız yakmanın torağın verimini düşürdüğünü söyleyerek, anıza doğru ekim yöntemin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti
Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, anız yakılması konusunda çiftçilere uyarıda bulundu. Çetindağ,hasat dönemi sonrası yapılan anız yakma uygulamasının toprağın verimini düşürdüğünü söyledi. Anız yakılması sonucunda çok uzun yıllarda oluşmuş toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesinin bozulduğuna dikkat çeken Çetindağ, anız yakılmasını takip eden yıllarda hububatta kök çürüklüğü hastalığının arttığının altını çizdi. Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ yaptığı açıklamada, “Sap ve anızın yakılması neticesinde bitkilerin büyümesini teşvik eden karbon ve azotta kayıp meydana geliyor. Yakılan anızlardan çıkan dumanların çevreye verdiği zararda ciddi boyutlardadır. Anız yangınları; ekosistemin tahrip olmasına, topraktaki organik madde miktarının ve toprağın su tutma kapasitesinin azalmasına, su ve toprak erozyonunun artmasına, omurgalı ve omurgasız canlıların yok olmasına kısacası toprağın verimsizleşmesine ve doğanın ölümüne neden olmaktadır. Toprağın verimini topraktaki mineral, gübre ve biyolojik canlılar belirlemektedir. Anız yakmak, toprağın veriminin azalmasına neden olmaktadır. Anız yakan çiftçimiz, daha fazla gübre atmak zorunda kalmaktadır. Toprağa kazandırılmayan anız, daha fazla gübre kullanılmasına dolayısıyla maliyetin artmasına neden olmaktadır. Anız ateşinden uzak duran çiftçilerimiz, hem gübreden tasarruf etmekte hem de daha fazla verim almaktadır ” ifadelerini kullandı.
“Anıza doğru ekim yöntemi yaygınlaştırılmalı’’
Çetindağ, anız yangınlarının son bulması için çiftçilere alternatif öneriler sunulması gerektiğini dile getirerek, “ Ekim teknolojisi gibi var olan uygulamaların yaygınlaştırılmasının önemli. Toprağın sürülmeden ekim yapılmasını sağlayan anıza doğrudan ekim yöntemi yaygınlaştırılmalıdır. Anıza doğrudan ekim, verimlilik ve karlılığı artırmakta, çevreyi korumaktadır. Doğrudan ekimde geleneksel uygulamalardan farklı olarak hasattan sonra yeniden ekime kadar herhangi bir toprak işleme yapılmaz ve ekim bir önceki ürüne ait anızla kaplı alan üzerine işlem yapabilen özel mibzerler ile gerçekleştirilir. Geleneksel uygulamada tarlanın sürümü, ikileme, üçleme, tohum ekimi gibi işlemler akaryakıt sarfiyatına yol açmaktadır. Anıza doğrudan ekim yöntemi ile tek bir işlem yapılmakta bu sayede yakıt masrafı da azalmaktadır ” şeklinde konuştu.

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