MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çiftlerden cinsel ilişki teklifi yağıyordu! Siyah transparan içine beyaz iç çamaşırı giyip kıvrımlarını sergiledi

Çiftlerden cinsel ilişki teklifi yağıyordu! Siyah transparan içine beyaz iç çamaşırı giyip kıvrımlarını sergiledi

22.11.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demi Rose sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Büyük beden model olan Demi Rose son olarak siyah transparan içine minicik bir beyaz iç çamaşırı giyip pozlar verdi. Model kendisine "Kütüphaneci kız" diyerek dikkat çekti.

Çiftlerden cinsel ilişki teklifi yağıyordu! Siyah transparan içine beyaz iç çamaşırı giyip kıvrımlarını sergiledi

Giydiği dekolteli kıyafetlerle gündeme gelen Rose seks sembolü olduğunu söylemişti. Hem kadınlardan hem de erkeklerden hoşlanan Demi Rose çiftlerin kendisine sık sık cinsel ilişki teklif ettiğini de itiraf etmişti.

Büyük beden model olay pozlarına da devam ediyor. Demi Rose son olarak siyah transparan elbisesi içine öyle bir iç çamaşırı seçti ki yine olay olmayı başardı.

1

Beyaz tanga iç çamaşırını sergilemekten çekinmeyen model eline bir kitap alınca kendisine "Kütüphaneci kız" demeyi de ihmal etmedi.

2

Demi Rose'un hayranları pozlarına "Çarpıcı" yorumlarında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinin her detayı olay! Kızı altınlarla odaya girdi... "Altın bozdurmayız"Evinin her detayı olay! Kızı altınlarla odaya girdi... "Altın bozdurmayız"
Kazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurduKazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Demi Rose dolar altın gram altın alış fiyatı cumhuriyet altını fiyatları cumhuriyet altın

En Çok Okunan Haberler

Pençe Kılıç Harekatı'nda 184 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kılıç Harekatı'nda 184 terörist etkisiz hale getirildi

20 dakikada hayatı felç etti!

20 dakikada hayatı felç etti!

Sıfır faizli kredi fırsatı: 300 bin TL verilecek! İşte başvuru şartları

Sıfır faizli kredi fırsatı: 300 bin TL verilecek! İşte başvuru şartları

Sergen Deveci ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Sergen Deveci ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Hastalığını açıklayan Armağan Çağlayan'a destek: Beyninde 3 klipsle, 2. hayatını yaşayan benden

Hastalığını açıklayan Armağan Çağlayan'a destek: Beyninde 3 klipsle, 2. hayatını yaşayan benden

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot metrelerce yükseklikteki dalgalarla boğuştu

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot metrelerce yükseklikteki dalgalarla boğuştu

İlginizi Çekebilir

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.