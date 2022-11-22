Çiftlerden cinsel ilişki teklifi yağıyordu! Siyah transparan içine beyaz iç çamaşırı giyip kıvrımlarını sergiledi

Giydiği dekolteli kıyafetlerle gündeme gelen Rose seks sembolü olduğunu söylemişti. Hem kadınlardan hem de erkeklerden hoşlanan Demi Rose çiftlerin kendisine sık sık cinsel ilişki teklif ettiğini de itiraf etmişti.

Büyük beden model olay pozlarına da devam ediyor. Demi Rose son olarak siyah transparan elbisesi içine öyle bir iç çamaşırı seçti ki yine olay olmayı başardı.

Beyaz tanga iç çamaşırını sergilemekten çekinmeyen model eline bir kitap alınca kendisine "Kütüphaneci kız" demeyi de ihmal etmedi.

Demi Rose'un hayranları pozlarına "Çarpıcı" yorumlarında bulundu.

