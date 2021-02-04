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Çığ felaketinde hayatını kaybedenler için anma programı

04.02.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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Van-Bahçesaray karayolunda geçen sene çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için bir anma programı düzenlendi.Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray karayolu üzerinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının üzerinden bir yıl geçti.

Van-Bahçesaray karayolunda geçen sene çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için bir anma programı düzenlendi.
Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray karayolu üzerinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının üzerinden bir yıl geçti. Bahçesaray ilçesine bağlı Karapet mevkisinde meydana gelen ilk çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Bahçesaray ilçesinde bir anma programı düzenlendi. Bahçesaray Kaymakamlığı, Bahçesaray Belediyesi ve AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında ilk önce hayatını kaybedenlerin defnedildiği Şehitlik ziyaret edilerek dua yapıldı. Ardından Merkez Camii’nde depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutularak dua edildi. Mevlide katılanlara program sonunda ikramlar yapıldı.
AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, geçen sene büyük bir acı yaşandığını belirterek, çığdan dolayı hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

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İkindi
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Akşam
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