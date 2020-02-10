YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Çığ felaketinde hayatını kaybedenler için hatim ve mevlit okutuldu

Çığ felaketinde hayatını kaybedenler için hatim ve mevlit okutuldu

VAN HABERLERİ  | 10.02.2020 16:21 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Kaymakamlığı ve Gürpınar Belediyesi tarafından Bahçesaray’da meydana gelen çığ felaketlerinde hayatını kaybeden şehitler için hatim ve mevlit programı düzenlendi.Gürpınar Merkez Camisinde öğle namazını müteakip gerçekleştirilen programda, hayatını kaybedenler için eller semaya kaldırılarak, şehit olan kamu görevlileri ve vatandaşlar için dualar edildi.

Van’ın Gürpınar Kaymakamlığı ve Gürpınar Belediyesi tarafından Bahçesaray’da meydana gelen çığ felaketlerinde hayatını kaybeden şehitler için hatim ve mevlit programı düzenlendi.
Gürpınar Merkez Camisinde öğle namazını müteakip gerçekleştirilen programda, hayatını kaybedenler için eller semaya kaldırılarak, şehit olan kamu görevlileri ve vatandaşlar için dualar edildi. Program sonrası Gürpınar Belediyesi tarafından cami çıkışında vatandaşlara lokma ikram edildi.
Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, çığ felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek dualara eşlik etti.
Programa İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Haluk Çakaroğlu, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Mehmethan Doğan, İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Otogarın yıkım başladı

Otogarın yıkım başladı

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

AK Parti’den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum:

AK Parti’den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum:

Van Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
05:34
Sabah
06:57
Öğle
12:26
İkindi
15:18
Akşam
17:44
Yatsı
19:02

Van Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Huzur Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Bayan kuaförlere yönelik uygulamalı eğitim

Bayan kuaförlere yönelik uygulamalı eğitim

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Peynirciler Çarşısını ziyaret etti

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Peynirciler Çarşısını ziyaret etti

Babasının siper olduğu Seda kurtarılamadı

Babasının siper olduğu Seda kurtarılamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.