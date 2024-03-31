Çiğdem Batur ve Gökhan Keser el ele yakalandı! Aşk bacayı sarmış

Çiğdem Batur ve Gökhan Keser yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer Kuruçeşme'de görüntülendi. İkilinin daha önce de Yunanistan'da tatil yaptıkları öğrenildi.

Neşelerinin yerinde olduğu gözlenen ikili, 'aşk' sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti.

Yurt dışında yaşayan Batur bu konuda ise "Londra'da bir oyunculuk akademim ve bir PR şirketim var. Londra'da olmak benim için biraz da huzur. Müzikallere gidiyorum, müzelere gidiyorum, şehri geziyorum ama ordayken Türkiye'yi çok özlüyorum. Sosyal çevre ve ailenin olduğu yer bence önemli. Ben sosyal çevrem ve aileme düşkün birisiyim. Buraya da gelip deşarj oluyorum. 1-2 ay daha buradayım" dedi.







