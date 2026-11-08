Gamze Özçelik evliliğinde en zorlandığı şeyi açıkladı: Tartışırken...

Bir dönem oyunculuğuyla adından söz ettiren Gamze Özçelik, 2024 yılında Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile evlendi.

Zaman zaman sosyal medya hesaplarından birlikte yer aldıkları kareleri yayımlayan çift son olarak bir kitap fuarında görüntülendi. Burada bir söyleşide yer alan ikiliden Gamze Özçelik konuşurken evliliğine dair samimi bir açıklamada bulundu.

Özçelik "Anne Avustralyalı ama baba Boşnak. Kültürel olarak çok da farklı değiliz. Sadece biz evde çoğunlukla İngilizce konuşuyoruz bu beni zorluyor. Dilimi özledim kendi dilimde konuşmak istiyorum diye çıldırıp sonra yine İngilizce devam ettiğim anlar olabiliyor. Yaşayış olarak çok yakınız ama dil beni zorluyor" dedi.



İngilizce tartışmanın zor olduğunu söyleyen Özçelik "Arada Türkçe'ye dönüyorum ya" diyerek güldü.