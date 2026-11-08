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Ferzan Özpetek'in 'Hamam' teklifi Mehmet Günsür'ün hayatını değiştirdi

Fatih Altaylı'nın konuğu olan başarılı oyuncu Mehmet Günsür yıllar önce yer aldığı Hamam filmine dair yaşanan ilginç tesadüfü anlattı. Günsür Ferzan Özpetek'in teklifiyle hayatının değiştiğini de söyledi.

Ferzan Özpetek'in 'Hamam' teklifi Mehmet Günsür'ün hayatını değiştirdi
Nebahat Kübra Akalın

Başarılı oyuncu Mehmet Günsür Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Günsür hayatına dair detayları ve bilinmeyenleri programda anlattı. Mehmet Günsür ayrıca Ferzan Özpetek'in ‘Hamam’ filminin seçmelerinde yaşadığı tesadüfü anlattı.

Mehmet Günsür aldığı teklifi ve yaşananları şu sözlerle anlattı:

Ferzan Özpetek in Hamam teklifi Mehmet Günsür ün hayatını değiştirdi 1

"HAYATIMIN KARARINI VERDİM"

“Bir arkadaşım, bir yıldır filmin başrolünü aradıklarını ama bulamadıklarını söyledi. O dönem saçlarım uzundu, ben de seçmelere gittim. Ferzan Özpetek'le tanıştık. İçeri girip ‘Merhaba, ben Mehmet. Memo derler bana.’ dedim. Ferzan'ın bir anda gözleri büyüdü, neden olduğunu anlamadım.
Ferzan Özpetek in Hamam teklifi Mehmet Günsür ün hayatını değiştirdi 2

İki sahne oynadım, beni istedi ve senaryoyu verdi. Bir baktım, senaryodaki karakterimin adı da Mehmet! Üstelik karakterin ilk söylediği cümle, benim içeri girerken söylediğim cümlenin aynısıydı! Sonra Ferzan bana ‘Saçlarını keser misin?’ diye sordu. Bir hafta düşündüm, sonunda ‘Keserim, ne olacak?’ dedim. Hamam'ı çekerken de hayatımın kararını verdim. Artık hayatımda sadece bu işi yapmak istiyorum, dedim.”

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Mehmet Günsür
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